Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о зависимости, из-за которой перенёс операцию

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Бизнесмен Курбан Омаров, который в начале февраля стал отцом в третий раз, в личном блоге рассказал, что несколько лет назад ему пришлось перенести операцию из-за зависимости от капель для носа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курбан Омаров

Его супруга Валерия, как оказалось, столкнулась с ринитом во время беременности, но после рождения сына болезнь исчезла сама собой. Омаров признался, что переживал за жену, опасаясь, что она может начать на постоянной основе использовать сосудосуживающие капли.

"Однажды я подсел на эти капли и три года не мог остановиться, пока мне не сделали операцию. От них очень сложно отказаться", — поделился своим опытом Курбан, который ранее был женат на известной телеведущей Ксении Бородиной.

Валерия, в свою очередь, отметила, что смогла легко отказаться от этого лекарства.

1 февраля Курбан Омаров и его возлюбленная стали родителями сына, имя которого они пока не раскрывают. Молодая мама успела похвастаться своей фигурой на четвёртый день после родов и рассказала, что её живот уже начинает исчезать.

Ранее о своей жизни после третьих родов рассказала актриса Анна Хилькевич.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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