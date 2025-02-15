"Страшное горе": Стилист Сергей Зверев потерял племянника на СВО

Звезда российского шоубизнеса Сергей Зверев не смог сдержать слез, рассказывая о гибели своего племянника в зоне спецоперации на Украине. Российский стилист сам сообщил эту новость о трагической гибели Андрея. Сообщает издание "Московский комсомолец".
"Страшное горе. Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно", - сообщает Сергей Зверев.
Зверев рассказал изданию, что его племянник Андрей был патриотом и пошел в зону спецоперации осознанно.
Родственники поддержали решение Андрея и пожелали ему благополучного возвращения домой.
Узнав о трагедии, Сергей Зверев отправился в храм, чтобы организовать панихиду. Он отметил, что его племянник навсегда останется в памяти его семьи.
Панихи́да — у христиан церковная служба по умершему в сам день похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после смерти либо в годовщину его смерти или рождения.
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