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"Страшное горе": Стилист Сергей Зверев потерял племянника на СВО

Сергей Зверев в слезах рассказал о гибели своего племянника на СВО
0:53
Шоу-бизнес

Звезда российского шоубизнеса Сергей Зверев не смог сдержать слез, рассказывая о гибели своего племянника в зоне спецоперации на Украине. Российский стилист сам сообщил эту новость о трагической гибели Андрея. Сообщает издание "Московский комсомолец".

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

"Страшное горе. Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно", - сообщает Сергей Зверев.

Зверев рассказал изданию, что его племянник Андрей был патриотом и пошел в зону спецоперации осознанно.

Родственники поддержали решение Андрея и пожелали ему благополучного возвращения домой.

Узнав о трагедии, Сергей Зверев отправился в храм, чтобы организовать панихиду. Он отметил, что его племянник навсегда останется в памяти его семьи.

Уточнения

Панихи́да — у христиан церковная служба по умершему в сам день похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после смерти либо в годовщину его смерти или рождения.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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