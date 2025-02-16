Похудевший на 127 килограммов Макс Фадеев ответил на вопрос, удаётся ли ему удерживать вес

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько лет назад Макс Фадеев, у которого были проблемы с весом, удивил всех, сбросив 127 килограммов. Это было феноменальное преображение, и, конечно, многие интересовались, как продюсеру удалось достичь такого результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сантиметр

Фадеев занимался спортом и правильно питался, но это не всё, что помогло ему избавиться от лишних килограммов. Каждый раз перед едой он пил стакан тёплой воды, что ускорило процесс похудения.

Теперь, по прошествии времени, один из подписчиков поинтересовался у Фадеева в соцсети, держится ли его вес на достигнутой цифре.

"Вес на месте. Стоит. Уже начал опять снижаться. Не падайте духом, если он стоит. Продолжайте, и он будет снижаться", — ответил Макс.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2022).



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