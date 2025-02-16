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Психологи объяснили токсичное поведение Егора Крида с девушками

1:14
Шоу-бизнес

Не так давно Егор Крид на стриме с грустью говорил об отсутствии жены и детей, однако все девушки, с которыми он заводил отношения, высказывались о его токсичности. Психологи объяснили в беседе с WHOOPEE.ru причины такого поведения исполнителя.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Егор Крид

По словам психолога Алёны Шевцовой, Крид подавляет девушек, потому что боится стать в отношениях более слабым, чем они.

"Можно ли назвать Егора Крида абьюзером? Если рассматривать абьюз как систематическое подавление личности, то поведенческие паттерны, которые описали бывшие девушки музыканта, действительно вызывают тревогу. Если эти паттерны не осознаются и не прорабатываются, то цикл токсичных отношений будет повторяться", — сказала Шевцова.

Её коллега Екатерина Кочетова считает, что Криду быстро наскучивает предсказуемость и стабильность, поэтому он искусственно создаёт эмоциональные качели, устраивает истерики и придирается по любому поводу. По словам специалиста, ему нужна сильная девушка, которая стала бы доминировать над ним. В таком случае, возможно, его характер изменился бы в лучшую сторону.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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