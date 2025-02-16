У бабушки в глухой деревне: Татьяна Брухунова нашла оправдание своим антигламурным фотографиям

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Бурхунова стала главной участницей недавного скандала после высказывания о том, что женщины, которые не могут позволить себе брендовые сумки за 2 миллиона, выглядят смешно, когда покупают их подделки.

Фото: web.archive.org by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деревня

Многие пользователи Сети начали вовсю выкладывать и обсуждать фотографии Брухуновой, сделанные задолго до того, как она стала женой Евгения Петросяна. Особенно популярным стало фото, на котором Татьяна позирует в розовом халате с лейкой в руках. Она нашла, что сказать в своё оправдание, и напомнила о своём возрасте на этих фото в подкасте Юлии Болдыревой.

"Сейчас любят показывать мои фотографии из прошлого, особенно любимая в домашнем халате и тапочках, но почему-то никто не пишет, что мне там 14 лет и я у бабушки в глухой деревне на грядках. Я же не в центре Москвы стою, и это то поле, где я могу позволить себе выглядеть так и сейчас. Ничего плохого и зазорного в этом не вижу", — возмутилась Брухунова.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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