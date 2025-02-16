Сергей Зверев со слезами на глазах сообщил о страшном горе в своей семье

В семье Сергея Зверева случилась трагедия: племянник стилиста Андрей погиб на СВО. Об этом Зверев со слезами на глазах поделился с mk.ru.
Сергей рассказал, что все родственники переживали, волновались и не переставали молиться за Андрея, когда он поехал на фронт. В тот же день, когда сестра сообщила Звереву печальную новость, он поспешил в храм, чтобы заказать панихиду.
"Страшное горе. Мы всегда его будем помнить. Воины не умирают, они живут вечно", — сказал Зверев.
У Сергея есть ещё двое племянников, и они тоже три года назад отправились в зону боевых действий. Парикмахер говорил, что с уважением относится к мужчинам, которые принимают такое решение.
Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!