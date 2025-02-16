Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль в Юрмале

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль "Рандеву", который ежегодно проходит в Юрмале. В этом году он состоится 25, 26 и 27 июля. Пока остаётся неизвестным, какие артисты примут участие в фестивале. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

Цены на билеты варьируются от 50 до 375 долларов. На сайте фестиваля говорится, что в этом году его программа станет особенно яркой, насыщенной и впечатляющей.

"Laima Rendezvous Jūrmala 2025 обещает ещё больше сюрпризов, ярких и эмоциональных выступлений, а также встреч с друзьями фестиваля — артистами, которых публика особенно полюбила и ждёт с нетерпением каждый год", — сообщается в публикации.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).



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