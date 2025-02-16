Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин

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Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила, почему сейчас тема возраста столь размыта.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина

Роза Сябитова объяснила, что сейчас не известно, когда начинается старость, хотя психологи говорят о том, что старостью можно считать возраст с 75 лет.

Период с 60 до 75 лет, по мнению психологов, называется старением. Сябитова призналась, что уже вошла в первую группу.

Родители, по словам телесвахи, считали этот возраст временем, когда уже ничего в жизни менять нельзя.

"Доживаем как есть. Или буду создавать условия, чтобы мой мозг находился в тонусе, а память меня не подводила, при этом сохраняя ясность ума, бодрость духа и тела тренируя их изо дня в день. Ведь мир меняется. Даже появилась мода на возраст", — написала звезда ТВ в социальных сетях.

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Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

