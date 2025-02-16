Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила, почему сейчас тема возраста столь размыта.
Роза Сябитова объяснила, что сейчас не известно, когда начинается старость, хотя психологи говорят о том, что старостью можно считать возраст с 75 лет.
Период с 60 до 75 лет, по мнению психологов, называется старением. Сябитова призналась, что уже вошла в первую группу.
Родители, по словам телесвахи, считали этот возраст временем, когда уже ничего в жизни менять нельзя.
"Доживаем как есть. Или буду создавать условия, чтобы мой мозг находился в тонусе, а память меня не подводила, при этом сохраняя ясность ума, бодрость духа и тела тренируя их изо дня в день. Ведь мир меняется. Даже появилась мода на возраст", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
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Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.
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