Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти комнатные цветы живут годами и почти не требуют ухода
Как предотвратить появление плесени на комнатных растениях?
Кто главный после левого поворота? Разбираемся с помехой справа
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей

Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин

1:04
Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила, почему сейчас тема возраста столь размыта.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Роза Сябитова объяснила, что сейчас не известно, когда начинается старость, хотя психологи говорят о том, что старостью можно считать возраст с 75 лет.

Период с 60 до 75 лет, по мнению психологов, называется старением. Сябитова призналась, что уже вошла в первую группу.

Родители, по словам телесвахи, считали этот возраст временем, когда уже ничего в жизни менять нельзя.

"Доживаем как есть. Или буду создавать условия, чтобы мой мозг находился в тонусе, а память меня не подводила, при этом сохраняя ясность ума, бодрость духа и тела тренируя их изо дня в день. Ведь мир меняется. Даже появилась мода на возраст", — написала звезда ТВ в социальных сетях.

Ранее были перечислены 7 причин, по которым мужчины предпочитают партнёрш постарше.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев
Авто
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике
Правила обрезки: когда, какие и как удалять листья у томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.