Рэпер Тимати приобрёл необычную картину для своей коллекции

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати показал, обладателем какого живописного шедевра он стал.

Фото: https://vk.com/timatiofficial by Вк-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman Рэпер Тимати

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, опубликовал в социальных сетях фото с необычной картиной.

На фото рэпер позирует с полотном, на котором запечатлён разговаривающий по телефону человек, очень похожий внешне на президента РФ Владимира Путина.

"Художник: Андрей Верещагин — "Телефонный Разговор", — подписал кадры Тимати.

Рэпер является большим любителем предметов современного искусства. У него уже набралась солидная коллекция.

Ранее Тимати приобрёл хромированного робота работы художника Хадзимэ Сораямы.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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