Рэпер Тимати приобрёл необычную картину для своей коллекции

Рэпер Тимати показал, обладателем какого живописного шедевра он стал.
Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, опубликовал в социальных сетях фото с необычной картиной.
На фото рэпер позирует с полотном, на котором запечатлён разговаривающий по телефону человек, очень похожий внешне на президента РФ Владимира Путина.
"Художник: Андрей Верещагин — "Телефонный Разговор", — подписал кадры Тимати.
Рэпер является большим любителем предметов современного искусства. У него уже набралась солидная коллекция.
Ранее Тимати приобрёл хромированного робота работы художника Хадзимэ Сораямы.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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