Назвавший себя вечным чужаком Моргенштерн* рассказал о своём нервном срыве

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Моргенштерн* (внесён Минюстом в список иноагентов) рассказал в своём Telegram-канале о том, как он записывал новый альбом. Это стало большим испытанием для исполнителя, потому что у него случился нервный срыв на фоне переживаний из-за собственной неприкаянности и одиночества.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Моргенштерн

"Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слёзы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи", — поделился Моргенштерн*.

Рэпер признался, что в его треках затронуты темы одиночества и вечных переездов, потому что именно это происходит в его жизни.

"Дом — всё, что спрятано в слове этом, стало просто сном. Я скитаюсь по всей планете вечным чужаком… Лондон, Прага, Ницца, новый паспорт, новый штамп, гонка по границам, моя жизнь — мой чемодан", — написал Моргенштерн*.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.



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