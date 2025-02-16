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Бывший муж Леры Кудрявцевой кинул друзей на деньги, чтобы сделать грудь жене

0:55
Шоу-бизнес

Футболист Роман Орещук рассказал, как экс-супруг Леры Кудрявцевой занял у него деньги на грудь жене и не вернул.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Экс-супруг Кудрявцевой Матвей Морозов, по словам Романа Орещука, попросил у него в долг 30 тысяч долларов, когда они с телеведущей приехали к нему в гости.

"Лера решила сиськи делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю", — цитирует слова футболиста "Спортс".

Когда Орещук решил вернуть деньги, то Матвей пропал. За мошенничество его посадили в СИЗО, но потом выпустили, и он уехал из страны.

"Когда звонил Лере насчет денег, отвечала: "А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была", — рассказал спортсмен.

Он назвал ситуацию кинокомедией. Ему не очень смешно, так как из 30 тысяч ему отдали только 6.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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