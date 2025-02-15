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Цыгане, поцелуй, пощёчина: Анита Цой вспомнила, как начались её отношения с будущим мужем

0:52
Шоу-бизнес

Анита Цой вспомнила, что чрезмерная активность будущего мужа Сергея когда-то так её разозлила, что она дала ему пощёчину. Об этом певица рассказала в интервью mk.ru.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

Второе свидание Аниты и её будущего избранника прошло в ресторане. Сергей устроил возлюбленной сюрприз: для них выступали цыгане. Потом Сергей предложил Аните выпить на брудершафт, но она не была готова к тому, что после этого он её поцелует. Цой с детства была приучена к тому, что мужчина должен дольше ухаживать, не переступая определённую грань.

"Дала Сергею пощёчину и, развернувшись, ушла, хлопнув дверью. Но, несмотря на это, узнала смелость и решительность Сергея, и это вызвало во мне волнение и интерес", — с улыбкой поделилась Цой.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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