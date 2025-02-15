Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви

Певица Алсу высказалась в поддержку одиноких людей в День влюблённых.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу опубликовала в социальный сетях кадры, на которых она обнимается с подругой Ольгой Юхановой.

Снимок был сделан в столице Азербайджанской Республики Баку.

"В день всех влюблённых, потому что нам не везёт в любви, и всё что у нас есть это наша братская любовь. Всем одиноким в этот день посвящается", — написала звезда под видео.

Ранее певица Алсу перечислила качества, которыми должен обладать её будущий супруг. Она назвала единственный красный флаг в отношениях с мужчинами.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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