Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян

Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) дала интервью телеканалу "ТВ2" и с грустью поделилась, что она постоянно слышит или читает в российских новостях негативные высказывания в свой адрес.
Лазарева* не считает себя виноватой в тех преступлениях, которые ей приписывают. Она сожалеет, что в России её воспринимают именно как предательницу и преступницу, хотя у неё даже и в мыслях не было кого-то предавать.
"Я подвергаюсь каким-то ужасным гонениям со стороны своей собственной страны. Меня считают предателем, террористкой и так далее", — поделилась Лазарева*.
Ранее телеведущая говорила, что хотела бы вернуться в Россию, если бы у неё была такая возможность. В конце прошлого года суд уже вынес ей заочный обвинительный приговор по делу об оправдании терроризма и арестовал (также заочно).
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель. Двукратный лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая развлекательная программа» (2003) и «Лучший ведущий развлекательной программы» (2006).
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