Сын Ксении Собчак научил отца новомодным словечкам

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном, который просветил отца с помощью молодёжного сленга.

Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan by Инстаграм Максима Виторгана is licensed under public doman Актёр Максим Виторган с сыном Платоном

Виторган опубликовал в социальных сетях фото с семилетним сыном Платоном от Ксении Собчак.

Ребёнок быстро научил отца новомодным словечкам.

"Когда по дороге в школу узнаешь новые слова: лифтолук!" — написал актёр под фото с наследником.

Виторган сделал с сыном фото в лифте с помощью "умной" камеры.

Ранее Ксения Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания.

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

