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Заплаканная Настасья Самбурская отметила День всех влюблённых

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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская показала, как отмечают День влюблённых одинокие женщины.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman
Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях видео, на котором предстала заплаканная при полном параде с броским макияжем в ярко-красном платье.

В руках у актрисы — красный шарик в форме сердца, символ 14 февраля.

"Ставшая уже традиционной валентиночка от меня, для вас! Ничего ровным счётом не меняется, праздник есть, принца нет, только любимый конь", — написала под кадрами актриса.

В ролике Самбурской всё закончилось благополучно. Актрису быстро утащил некий мужчина.

Ранее стали известны имена новых ведущих "Модного приговора" на Первом канале.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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