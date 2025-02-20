Ксения Бородина показала, какой сюрприз ей устроил Сердюков в День всех влюблённых

Ксения Бородина похвасталась романтическим сюрпризом от возлюбленного Николая Сердюкова.
Ксения Бородина, которая готовится к свадьбе, показала, какой сюрприз ей устроил Сердюков в День всех влюблённых.
Утром звезду "Дома-2" ждал огромный букет нежных цветов.
"Всем доброе 14 февраля", — написала под кадрами Бородина.
Ксения, не снимая патчей с глаз, тут же попозировала с возлюбленным и с букетом у зеркала.
Ранее сообщалось, что ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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