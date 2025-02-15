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Анна Семенович покинула Россию ради осуществления давней мечты

0:48
Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась в своём личном блоге, что она полетела в город, в котором всю жизнь хотела побывать, но до сих пор так и не осуществила это желание. Теперь мечта певицы наконец-то сбылась.

Самолёт в небе
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт в небе

Сначала Семенович не стала уточнять название города и даже страну не назвала. Она решила на какое-то время сохранить интригу.

"Я вас интригую. Лечу в место, о котором мечтала с детства. Ни разу там не была", — написала Семенович.

Позже она всё-таки раскрыла тайну и призналась, что город её мечты — Париж. Семенович решила специально полететь туда на День всех влюблённых, ведь этот город всегда ассоциировался с любовью, романтикой, чувственностью и элегантностью.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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