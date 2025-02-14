Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова попыталась сделать больно своему бывшему бойфренду Давиду Манукяну.
Ольга Бузова в День всех влюблённых отомстила блогеру Даве, который скоро станет отцом. Ребёнка ему подарит невеста, певица Мари Краймбрери.
Ольга Бузова не осталась в долгу.
"Весь мир обсуждает как круто Сирена Уильямс отмстила бывшему, станцевав под дисс на него. Но мы-то знаем, как на самом деле умеют мстить бывшим", — написала Ольга в своём ВК-аккаунте.
Данный текст сопровождался страстным поцелуем звезды телестройки с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Ранее блогер Дава показал, как готовится стать отцом.
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
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