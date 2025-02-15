В Лос-Анджелесе прокомментировали информацию о разводе Уэста и Цензори

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В Лос-Анджелесе заявили, что слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори — фейк. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by rodrigoferrari, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Ранее сообщалось, что Цензори подала на развод с Уэстом из-за своего скандального выхода на "Грэмми", к которому якобы принуждал её муж, а также из-за его антисемитских взглядов, однако на данный момент в отношениях супругов всё нормально.

"Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников", — сказал представитель рэпера Мило Яннопулос.

Он подчеркнул, что подобные сплетни появлялись и раньше, причём неоднократно. В этот раз первоисточником ложной информации оказалась газета The Daily Mail.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.



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