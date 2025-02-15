Борис Гребенщиков* помог украинскому госпиталю вместе с зарубежными коллегами

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Борис Гребенщиков* (внесён Минюстом в список иноагентов) рассказал, что оказал финансовую помощь киевскому госпиталю. Отрывок из интервью лидера группы "Аквариум" опубликован в Telegram-канале "Хуже и не скажешь".

Фото: flickr.com by specialoperations, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борис Гребенщиков

По словам Гребенщикова*, когда к нему обратились за помощью, он решил, что имеет такую возможность. Певец пожертвовал необходимую сумму госпиталю. Также в этом деле приняли участие зарубежные музыканты, с которыми дружит Гребенщиков*. Он сообщил в том же интервью, что собрал альбом из их редких произведений.

Гребенщиков* признался, что не афишировал свой поступок. О его помощи мало кто знал, если не считать нескольких иностранных изданий, опубликовавших статьи на эту тему.

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум». Один из родоначальников рок-музыки на русском языке.



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