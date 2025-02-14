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Волочкова вышла из себя из-за вмешательства мачехи дочери в организацию свадьбы

1:01
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова отчитала мачеху дочери Ариадны за попытку помещать устроить наследнице пышную свадьбу.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by Вк-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Супруга бизнесмена Игоря Вдовина Елена Николаева считает, что Ариадна не заинтересована в том, чтобы закатывать грандиозный банкет стоимостью 10 миллионов рублей. Она уверена, что девушка и её избранник могут сыграть скромную свадьбу.

Анастасия Волочкова в корне не согласна с такой позицией. Она обвинила мачеху Ариадны в попытках пропиариться на падчерице.

"Она лезла и влезала за счёт моей фамилии и таскала с собой мою дочь Ариадну Волочкову на все мероприятия!" — цитирует слова вышедшей из себя Волочковой издание VOICE.

Экс-прима Большого театра уверена, что сама по себе Елена Николаева не представляет ни для кого интереса.

Ранее Мария Погребняк отреагировала на слова Волочковой о покупках квартир детям.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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