Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой

Актёр Дмитрий Нагиев похвастался своей бывшей возлюбленной.
Дмитрий Нагиев разместил в социальных сетях архивную фотографию, на которой он запечатлён ещё юным в обнимку с моделью Клаудией Шиффер.
"Моя бывшая", — написал под кадрами актёр.
Интернет-пользователи усомнились в том, что Клаудия Шиффер понимает, какого мужчину она потеряла.
Ранее звезда сериала "Физрук" Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театр), певец и музыкант.
Кла́удия Мари́я Ши́ффер (нем. Claudia Maria Schiffer; род. 25 августа 1970, Райнберг, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.
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