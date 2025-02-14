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Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой

Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев похвастался своей бывшей возлюбленной.

Актёр Дмитрий Нагиев и модель Клаудия Шиффер
Фото: https://www.instagram.com/nagiev.universal by Инстаграм Дмитрия Нагиева is licensed under public doman
Актёр Дмитрий Нагиев и модель Клаудия Шиффер

Дмитрий Нагиев разместил в социальных сетях архивную фотографию, на которой он запечатлён ещё юным в обнимку с моделью Клаудией Шиффер.

"Моя бывшая", — написал под кадрами актёр.

Интернет-пользователи усомнились в том, что Клаудия Шиффер понимает, какого мужчину она потеряла. 

Ранее звезда сериала "Физрук" Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театр), певец и музыкант.

Кла́удия Мари́я Ши́ффер (нем. Claudia Maria Schiffer; род. 25 августа 1970, Райнберг, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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