Дмитрий Маликов показал жену и дочь в честь семейного праздника

Певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь Стефанию с 25-летием.
Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото с женой Еленой и дочерью Стешей.
Семья собралась в честь дня рождения наследницы.
"Праздники продолжаются, трое из ларца одинаковых с лица", — написал Маликов под снимком.
Артист выразил уверенность в том, что у него лучшая дочь на свете.
"С праздником, Стешенька, я тебя очень люблю", — обратился к наследнице певец.
Ранее дочь Димы Маликова в дерзком образе отпраздновала день рождения.
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский рекламный актер, эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.