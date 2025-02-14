Дмитрий Маликов показал жену и дочь в честь семейного праздника

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь Стефанию с 25-летием.

Фото: https://www.instagram.com/dmitriy_malikov by Инстаграм Дмитрия Маликова is licensed under public doman Певец Дмитрий Маликов с женой и дочкой

Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото с женой Еленой и дочерью Стешей.

Семья собралась в честь дня рождения наследницы.

"Праздники продолжаются, трое из ларца одинаковых с лица", — написал Маликов под снимком.

Артист выразил уверенность в том, что у него лучшая дочь на свете.

"С праздником, Стешенька, я тебя очень люблю", — обратился к наследнице певец.

Ранее дочь Димы Маликова в дерзком образе отпраздновала день рождения.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский рекламный актер, эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).



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