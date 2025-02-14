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Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с Днём влюблённых

0:49
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух обратился к супруге, актрисе Лизе Арзамасовой, в День влюблённых.

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman
Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова

Илья Авербух опубликовал в социальных сетях красивые романтические фотографии с Лизой Арзамасовой в честь 14 февраля.

На фото спортсмен и актриса слились в поцелуе.

"Бесконечное счастье любить тебя. Любите, цените и будьте любимыми", — написал Авербух под кадрами и поставил знак бесконечности.

Подписчики остались в восторге от такого трогательного контента. Они назвали Арзамасову и Авербуха одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Ранее Илья Авербух перечислил качества, за которые любит Лизу Арзамасову.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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