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Новый сюрприз от SHAMAN'а: только теперь выяснилось, для чего он приезжал с Мизулиной в московскую школу

1:20
Шоу-бизнес

Приезд SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной в одну из московских школ стал громким событием, самым запоминающимся моментом которого оказался "поцелуй" двух знаменитостей, и хотя потом выяснилось, что никакого поцелуя на самом деле не было, этот эпизод долго обсуждали в Сети, вновь гадая, что же на самом деле связывает певца и чиновницу.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Теперь сюрпризы продолжаются. Казалось, что уже поутихли разговоры о встрече SHAMAN'a и Мизулиной со школьниками, но только сейчас стала известна истинная причина этого мероприятия с их участием. Оказалось, что они втайне снимали клип ко Дню всех влюблённых на новую песню SHAMAN'а "Я останусь с тобой".

В клип вошли разные моменты того дня, например, как SHAMAN и Мизулина фотографируются с юными поклонниками, разрезают торт, танцуют. Исполнитель уверен, что эта песня станет хорошим фоном для первой любви подростков.

"Это самое большое счастье для артиста, когда его песни поют и идут с ними по жизни. А когда твоя песня становится саундтреком первого поцелуя с девушкой или танца с первой любовью, это ведь навсегда, на всю жизнь остаётся в сердце", — поделился SHAMAN в беседе с ТАСС.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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