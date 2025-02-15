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Остепенившаяся Леди Гага вернулась к прежним дерзким образам благодаря жениху

1:15
Шоу-бизнес

В последние годы Леди Гага перестала появляться в эпатажных нарядах, хотя раньше для неё было обычным делом блистать в платье из мяса или шляпе в виде дискового телефона. Также она перестала петь поп-музыку и переключилась на кантри, а потом и вовсе ушла в кино. Поклонники соскучились по прежней Гаге, и теперь, к их радости, она решила вернуться к себе прежней.

Леди Гага
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Леди Гага

Такое решение подсказал ей жених — бизнесмен Майкл Полански. Он во всём поддерживает Гагу и хочет, чтобы в её жизни было как можно больше радости. Однажды он увидел её на сцене и понял, как она нуждается в поп-музыке. Тогда же он понял, что её натура просит прежнего творческого безумия.

"На туре Chromatica я увидел, как она горит на сцене. Мне хотелось, чтобы она сохранила этот огонь и начала писать музыку, которая делает её счастливой", — поделился Полански в интервью The Sun.

Леди Гага уже начала возвращаться к своему исконному стилю и в одежде, и в музыке. В одном из новых клипов она появилась в латексном костюме, скреплённом болтами и гайками, перчатках с когтями и шляпе с шипами.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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