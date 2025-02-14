Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись в ближайшее время: скандал на премии Грэмми стал последней каплей

Скандальный выход Бьянки Цензори на "Грэмми" стал переломным моментом в её браке с Канье Уэстом. Об этом сообщает The Daily Mail.
После того, как Цензори сбросила шубу и продемонстрировала обнажённое тело под тонким прозрачным платьем, в Сети распространились слухи о том, что Уэст унижает жену, которую превратил в свою рабыню, однако она всё же сделала решительный шаг, пожелав расстаться с рэпером.
Анонимный источник сообщил, что Бьянка подала на развод, причём причиной стало не только произошедшее на "Грэмми", но и антисемитизм Уэста. По словам собеседника издания, Цензори и Уэст уже сейчас перестали жить вместе. Официальный развод должен состояться в ближайшее время.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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