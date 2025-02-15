Сын Полины Гагариной появился на публике с похожей на маму возлюбленной

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Кислов посетил презентацию альбома фотографа Владимира Широкова, специализирующегося на съёмках знаменитостей. С Андреем была его возлюбленная Виктория Соломахина, удивительно похожая на звёздную маму молодого человека Полину Гагарину. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Полина Гагарина

Как и Гагарина, Виктория — голубоглазая блондинка с миловидными чертами лица. Андрей с удовольствием фотографировался с ней, скромно улыбаясь и обнимая её за плечи. Кроме того, он по-дружески пообщался со своим бывшим отчимом, который тоже пришёл на мероприятие.

Многие заметили, что сын Гагариной заметно повзрослел. Сама Гагарина не так давно проболталась о том, что он учится в двух университетах, но тут же прибавила, что, возможно, выдала информацию, которую он хотел хранить в тайне.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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