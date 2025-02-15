Принц Гарри поцеловался с Меган Маркл и сделал ей комплимент на фоне слухов о разводе

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В последнее время участились слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл. Многим казалось, что отношениям супругов пришёл конец, потому что они стали редко появляться вместе на мероприятиях, однако теперь Маркл была с мужем на церемонии открытия Игр непокорённых в Канаде. Об этом сообщает People.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

Гарри и Меган не просто были вместе, но и проявляли горячую привязанность друг к другу. Они вели себя как настоящие влюблённые, страстно поцеловались на глазах у публики, выглядели счастливыми, и было видно, что это не игра, а искренние чувства. Также принц сказал важные слова жене.

"Невероятно приятно, что моя жена здесь и поддерживает меня. Мне нравится, что она рядом со мной. Это очень важная составляющая этого приключения", — высказался герцог Сассекский.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.



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