Вадим Цыганов о присвоении званий артистам РФ: виден дисбаланс

Продюсер, композитор Вадим Цыганов отреагировал на новость о присвоении Кате Лель звания заслуженной артистки России.
Вика Цыганова высказалась о присвоении звания заслуженной артистки России певице Кати Лель. Её удивило данное решение, которое она назвала "филькиной грамотой".
Вадим Цыганов отметил, что высоких званий удостоились в России Николай Басков, певец Шаман, Филипп Киркоров.
Он заверил, что претензий к факту награждения артистов они с певицей Викой Цыгановой не имеют.
Продюсер обратил внимание на дисбаланс в российском обществе.
"Там люди гибнут, а здесь люди скачут и пляшут. Этот дисбаланс виден невооружённым взглядом. Нет гармонии в обществе", — выразил своё мнение Цыганов в беседе с Pravda.Ru.
Цыганов уверен, что России нужна идеология и консолидация общества.
"Русский человек — это коллективный человек, русский — это не национальность, это дух. То есть всегда мы побеждаем, когда коллективно мыслим, одинаково мыслим", — объяснил композитор.
Он рассказал, что Вику Цыганову пустили выступить в Кремле только на малой сцене, а на большую ей вход закрыли, несмотря на её патриотичные песни.
Он отметил необходимость духовного воспитания в России.
"Нужно обязательно народу вернуть счастье, ради чего жить. Тогда народ будет размножаться, плодиться", — отметил продюсер.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.
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