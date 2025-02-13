Вадим Цыганов о присвоении званий артистам РФ: виден дисбаланс

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Продюсер, композитор Вадим Цыганов отреагировал на новость о присвоении Кате Лель звания заслуженной артистки России.

Фото: https://vk.com/vika_tsiganova by ВК-аккаунт Вики Цыгановой is licensed under public doman Продюсер Вадим Цыганов и певица Вика Цыганова

Вика Цыганова высказалась о присвоении звания заслуженной артистки России певице Кати Лель. Её удивило данное решение, которое она назвала "филькиной грамотой".

Вадим Цыганов отметил, что высоких званий удостоились в России Николай Басков, певец Шаман, Филипп Киркоров.

Он заверил, что претензий к факту награждения артистов они с певицей Викой Цыгановой не имеют.

Продюсер обратил внимание на дисбаланс в российском обществе.

"Там люди гибнут, а здесь люди скачут и пляшут. Этот дисбаланс виден невооружённым взглядом. Нет гармонии в обществе", — выразил своё мнение Цыганов в беседе с Pravda.Ru.

Цыганов уверен, что России нужна идеология и консолидация общества.

"Русский человек — это коллективный человек, русский — это не национальность, это дух. То есть всегда мы побеждаем, когда коллективно мыслим, одинаково мыслим", — объяснил композитор.

Он рассказал, что Вику Цыганову пустили выступить в Кремле только на малой сцене, а на большую ей вход закрыли, несмотря на её патриотичные песни.

Он отметил необходимость духовного воспитания в России.

"Нужно обязательно народу вернуть счастье, ради чего жить. Тогда народ будет размножаться, плодиться", — отметил продюсер.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.



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