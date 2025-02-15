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Бьянка Цензори удивила публику обращением к Канье Уэсту: что сказала жена рэпера
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Стилист откровенно высказался о провокационном наряде Бьянки Цензори

1:06
Шоу-бизнес

Бьянка Цензори известна своими экстравагантными нарядами, однако на красной дорожке "Грэмми" она превзошла саму себя, сняв шубу и оставшись в настолько прозрачном платье, что выглядела совершенно голой, тем более на ней не было нижнего белья. Стилист Александр Рогов вспомнил этот эпизод и высказался о нём в своём шоу "Мятые новости".

Вешалка
Фото: commons.wikimedia.org by Michiel1972, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вешалка

Рэпер Канье Уэст сам выбирает, что носить его жене. Рогов считает такой выбор недопустимым. Он выразил уверенность в том, что демонстрация обнажённого тела на церемонии получилась пошлой и нелепой.

"Сняла шубу, а под шубой ничего. Насколько я знаю, организаторы эту похабную, по их мнению, выходку не оценили и попросили Канье с супругой на выход. Я могу понять наших зрителей, которые писали, что это ужас и кошмар. Это правда ужас и кошмар", — заключил стилист.

Впрочем, он добавил, что такой эпатажный поступок мог бы быть оправдан, если бы нёс в себе какую-то идею.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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