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Продюсер раскрыл, каким хитрым способом уехавший за границу Меладзе зарабатывает в России

0:47
Шоу-бизнес

Уехавший за границу композитор Константин Меладзе всё же нашёл хитрый способ зарабатывать в России. В этом почти уверен продюсер Павел Рудченко. Своими наблюдениями он поделился с NEWS.ru.

Крымский Мост в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский Мост в Москве

Рудченко слышал одну песню, название которой он не стал раскрывать, и по стилю она очень напомнила ему то, как пишет Меладзе. Продюсер сделал вывод, что композитор продаёт свои песни под другим именем.

"Мне кажется, что, возможно, Константин Меладзе продаёт свои песни, но под каким-то другим ником. То есть он может продать свою композицию какому-то российскому автору, а исполнитель уже будет петь как будто бы этого автора произведение, и при этом в конечном счёте получает Константин Меладзе", — предположил Рудченко.

Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик. Заслуженный деятель искусств Украины (2012).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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