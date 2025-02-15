Общественники требуют наказать комика Руслана Белого* за шутку о том, чем мечтают заниматься россиянки

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В одном из своих выступлений комик Руслан Белый* (внесён Минюстом в список иноагентов) пошутил про россиянок, которые, по его словам, следят за своей внешностью лишь для того, чтобы заниматься эскортом за границей. На эти слова обратил внимание глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов и высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Резяпов уверен, что высказывание комика — не просто неудачная шутка, а настоящее оскорбление россиянок. Общественник намерен сделать всё, чтобы Белый* был наказан. Он уже обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"Руслан Белый* — это тот самый пример человека, который продался за копейки и теперь изливает желчь на страну, которая его воспитала и сделала известным", — заявил Резяпов.

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист.



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