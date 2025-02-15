Николай Цискаридзе назвал неожиданное условие для актёра, который будет играть его в кино

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе стал гостем шоу "Утро. ТНТ" и поразмышлял о будущем фильме про свою жизнь. Танцор уверен, что когда-нибудь такой фильм точно будет снят, и заранее назвал условие для актёра, который исполнит главную роль.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Николай Цискаридзе

Цискаридзе всё равно, каким будет этот актёр. В целом для него не принципиальна его внешность, если не считать рук. Именно руки — решающий фактор для Цискаридзе. Ему важно, чтобы у актёра они были красивыми.

Что касается ног, здесь Цискаридзе не предъявляет никаких требований, потому что считает, что найти такие же ноги, как у него, просто не получится. Хореограф поделился воспоминанием о том, что в детстве он был очень худым. Из-за этого на него не обращали внимания, пока не увидели его ноги. Николай даже был смущён вниманием, к которому попросту не привык.

"А когда мы пришли поступать в хореографический и с меня сняли штанишки, чтобы посмотреть ноги, то начались ахи, которые обычно доставались другим. Я очень хорошо помню, как был потрясён, что все смотрят на меня", — рассказал Цискаридзе.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Народный артист РФ (2001), народный артист Северной Осетии (2013), лауреат двух Государственных премий РФ (2000, 2002) и трёх театральных премий «Золотая маска» (1997, 2000, 2002).



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