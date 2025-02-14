Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему KPI Agro пытается продать свой бизнес
 Цены на отели Анапы остаются высокими, несмотря на спад бронирований
Как стирать джинсы, не испортив их цвет? Многие допускают ошибки
Причины гибели рассады: как определить и исправить ошибки
Прорыв в биотехнологиях: Китай возвращает исчезнувшую породу свиней
Лакомства для питомцев: как не ошибиться с дозировкой и не навредить здоровью
Крайняя необходимость или крайняя наглость? Когда обочина — вынужденная мера, а не нарушение
Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело
Упругая кожа после родов: лучшие способов восстановить тонус без хирургии

Виктория Боня рассказала, что отдала миллион рублей на благотворительность 

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своём добром и щедром поступке.

Модель Виктория Боня
Фото: https://vk.com/victoriabonya by Вк-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Боня упрекнула тех людей, которые винят её в том, что она роскошно живёт и не помогает людям.

Виктория заверила, что это не так. Она объяснила, что если она не говорит о своих великодушных поступках, это не значит, что она их не делает.

Звезда телестройки объяснила, что на прошлой неделе перевела миллион рублей в фонд юриста Екатерины Гордон. Фонд собирает средства на помощь жителям Курской области, оказавшимся без жилья.

Ранее Боня объяснила, что готова сходить на свидание с мужчиной, если он подарит ей кольцо с розовым бриллиантом.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Последние материалы
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие
Почему KPI Agro пытается продать свой бизнес
 Цены на отели Анапы остаются высокими, несмотря на спад бронирований
Как стирать джинсы, не испортив их цвет? Многие допускают ошибки
Причины гибели рассады: как определить и исправить ошибки
Прорыв в биотехнологиях: Китай возвращает исчезнувшую породу свиней
Лакомства для питомцев: как не ошибиться с дозировкой и не навредить здоровью
Крайняя необходимость или крайняя наглость? Когда обочина — вынужденная мера, а не нарушение
Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело
Упругая кожа после родов: лучшие способов восстановить тонус без хирургии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.