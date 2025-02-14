Виктория Боня рассказала, что отдала миллион рублей на благотворительность 

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своём добром и щедром поступке.
Боня упрекнула тех людей, которые винят её в том, что она роскошно живёт и не помогает людям.
Виктория заверила, что это не так. Она объяснила, что если она не говорит о своих великодушных поступках, это не значит, что она их не делает.
Звезда телестройки объяснила, что на прошлой неделе перевела миллион рублей в фонд юриста Екатерины Гордон. Фонд собирает средства на помощь жителям Курской области, оказавшимся без жилья.
Ранее Боня объяснила, что готова сходить на свидание с мужчиной, если он подарит ей кольцо с розовым бриллиантом.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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