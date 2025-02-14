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Сергей Безруков пришёл в школу к дочери Маше и разбил о голову бутылку

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков поделился с одноклассниками дочери Маши секретами актёрского мастерства.

Актёр Сергей Безруков
Фото: https://vk.com/bezrukov_public by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman
Актёр Сергей Безруков

Звезда сериала "Бригада" пришёл в школу в класс, где учится его восьмилетняя дочка Маша.

Там Безруков, стоя у школьной доски, рассказал детям, как на самом деле снимают сцены в кино.

Он рассказал школьникам, что для того, чтобы разбить бутылку в кадре, используют так называемое сахарное стекло.

"В школе у Маши провел урок проф ориентирования. Рассказал про свою актёрскую профессию и, что самое главное — наглядно показал", — написал в личном микроблоге актёр.

Дети остались в восторге от того, как Безруков эффектно разбил о голову бутылку.

Сергей Безруков состоит в браке с режиссёром Анной Матисон. Вместе они воспитывают троих детей: Марию (2016 года рождения), Степана (2018 года рождения) и Ивана (2021 года рождения).

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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