Илья Авербух поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения: человек-локомотив

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Фигурист Илья Авербух обратился к тренеру Татьяне Тарасовой в честь её 78-летия.

Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman Фигурист Илья Авербух и тренер Татьяна Тарасова

Илья Авербух назвал Татьяну Тарасову выдающимся тренером, учителем и человеком-локомотивом. Ей исполнилось 78 лет.

"Столп наших успехов прошлого и наших успехов настоящего… С Днём Рождения! Именно такие люди, как Вы, двигают вперёд всех нас! Бесконечно уважаю, очень люблю и восхищаюсь вами, Татьяна Анатольевна", — написал чемпион по фигурному катанию в социальных сетях.

Авербух опубликовал совместное фото с Тарасовой, на котором он дарит тренеру цветы.

Ранее Илья Авербух трогательно поздравил с днём рождения Романа Костомарова, которому исполнилось 48 лет.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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