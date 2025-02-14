Оксана Самойлова разыграла Джигана в честь 14 февраля

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова подшутила на рэпером Джиганом накануне Дня всех влюблённых.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме"* видео. Она сообщила подписчикам, что намерена разыграть мужа в честь 14 февраля.

Она записала Джигану голосовое сообщение, в котором сообщила, что они устроят фотосессию в образе древнегреческих богов. Джигану, по словам блогера, предстоит примерить на себя роль Зевса, а для этого рэперу следует попозировать с длинными белыми волосами на белом коне.

Джиган от такой идеи остался не в восторге. Он категорически отказался быть Зевсом.

Самойлова решила не терроризировать мужа и придумала сгенерировать нужные ей снимки с помощью нейросетей.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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