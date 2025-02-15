Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой

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Мария Погребняк — мама четырёх сыновей. Материнство приносит ей огромное удовольствие. Знаменитость ответила утвердительно на вопрос подписчика, хочет ли она пятого ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Варвара Каминская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Игрушки-брелоки

Погребняк любит детей и считает счастьем, когда их много. Несмотря на то что каждая беременность давалась ей нелегко, Мария всегда быстро восстанавливалась после родов.

"Круто, когда много детей! Мне тяжело даются 9 месяцев беременности, а так я бы рожала каждый год! Восстанавливаюсь быстро! За неделю! Энергии и любви полно!" — поделилась Погребняк.

Также Мария призналась, что хотела бы, чтобы пятым ребёнком была девочка, но была бы рада и мальчику, потому что она хорошо разбирается в мужской психологии.

Уточнения

Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.



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