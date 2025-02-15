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Завирусившийся хит российских школьниц вдохновил Дмитрия Маликова на создание собственной песни

1:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал в своём блоге видео, на котором он едет в машине под звучащий отрывок из его новой песни "Веном бой". На создание этой композиции Маликова вдохновил завирусившийся хит российских школьниц "Сигма бой".

Дмитрий Маликов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Маликов

Мнения подписчиков разделились. Одним понравился стиль новой песни. Поклонники отметили, что он имеет все шансы стать хитом, и похвалили Маликова за современность. Другие пользователи Сети, напротив, раскритиковали исполнителя и попросили больше не петь подобных песен, на что Дмитрий ответил, что он бывает очень разным, экспериментирует и хочет оставаться молодым.

"Что касается моих экспериментов творческих, вы, пожалуйста, уж так не судите строго и не сильно запаривайтесь. Я очень разный, я стараюсь идти в ногу со временем, я экспериментирую. Ещё будет много всего интересного, но будут и вещи традиционные, лирические, красивые, взрослые. Но дайте мне побольше и подольше оставаться молодым и с молодёжью", — обратился к поклонникам Маликов.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010). Награждён Орденом Дружбы (2015).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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