Завирусившийся хит российских школьниц вдохновил Дмитрия Маликова на создание собственной песни

Дмитрий Маликов опубликовал в своём блоге видео, на котором он едет в машине под звучащий отрывок из его новой песни "Веном бой". На создание этой композиции Маликова вдохновил завирусившийся хит российских школьниц "Сигма бой".
Мнения подписчиков разделились. Одним понравился стиль новой песни. Поклонники отметили, что он имеет все шансы стать хитом, и похвалили Маликова за современность. Другие пользователи Сети, напротив, раскритиковали исполнителя и попросили больше не петь подобных песен, на что Дмитрий ответил, что он бывает очень разным, экспериментирует и хочет оставаться молодым.
"Что касается моих экспериментов творческих, вы, пожалуйста, уж так не судите строго и не сильно запаривайтесь. Я очень разный, я стараюсь идти в ногу со временем, я экспериментирую. Ещё будет много всего интересного, но будут и вещи традиционные, лирические, красивые, взрослые. Но дайте мне побольше и подольше оставаться молодым и с молодёжью", — обратился к поклонникам Маликов.
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010). Награждён Орденом Дружбы (2015).
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