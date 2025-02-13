Прокурор запросил для Елены Блиновской шесть лет лишения свободы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прокуратура настаивает на лишении свободы Елены Блиновской сроком на шесть глет по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Фото: https://t.me/s/Blinovskaya by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman Блогер Елена Блиновская

Прокурор запросил для королевы марафонов желаний реальный срок лишения свободы. Обвинение потребовало приговорить Елену Блиновскую к шести годам колонии

Обнаруженная недоимка ИП Блиновской составляет — более 900 млн рублей, из которых она уже выплатила более 300 млн рублей.

В СИЗО автор марафонов желаний находится уже более года.

Всё арестованное имущество Блиновских обвинение требует подвергнуть государственной конфискации.

У Блиновской ещё остались сбережения на счетах, более полусотни земельных участков, парковочные места и дорогие машины.

Ранее сообщалось, что в доме Блиновской за полмиллиарда рублей проводится опись имущества.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.



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