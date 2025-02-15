Роза Сябитова объяснила, чем опасны знакомства в Интернете: лжец не виноват

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова предупредила женщин об опасных интернет-знакомствах.
Сябитова отметила, что при знакомстве в Интернете существует угроза вляпаться в токсичные отношения и попасть на удочку аферистов.
"Обманутый сам дурак. Лжец не виноват! Женщина уже от природы обладает интуицией и житейской хитростью", — написала Сябитова в социальных сетях.
Она считает, что женщины сами дают оружие мошенникам, рассказывая о своих мечтах и потребностях.
Телесваха напомнила, что никто из современных мужчин не готов к покорению дам. Аферисты же ловят женщин в ловушку на дешёвые комплименты.
Сябитова уверена, что именно на женщину ложится ответственность за принятые решения.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
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