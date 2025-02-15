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Роза Сябитова объяснила, чем опасны знакомства в Интернете: лжец не виноват

0:52
Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова предупредила женщин об опасных интернет-знакомствах.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: https://vk.com/rsyabitova by Инстаграм Розы Сябитовой is licensed under public doman
Телеведущая Роза Сябитова

Сябитова отметила, что при знакомстве в Интернете существует угроза вляпаться в токсичные отношения и попасть на удочку аферистов.

"Обманутый сам дурак. Лжец не виноват! Женщина уже от природы обладает интуицией и житейской хитростью", — написала Сябитова в социальных сетях.

Она считает, что женщины сами дают оружие мошенникам, рассказывая о своих мечтах и потребностях.

Телесваха напомнила, что никто из современных мужчин не готов к покорению дам. Аферисты же ловят женщин в ловушку на дешёвые комплименты.

Сябитова уверена, что именно на женщину ложится ответственность за принятые решения.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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