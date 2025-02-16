Юрий Лоза раскритиковал современных комиков за устаревший юмор

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказался об общем упадке российской медиасферы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смайлики

Юрий Лоза считает, что из российской медиасферы уходит авторское начало.

"В кино по большей части — ремейки, в песенном жанре — кавера, в театре — исковерканная классика, на телевидении — сплошной иностранный отработанный контент", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Автор и исполнитель хита плот раскритиковал и современных комиков, которые, по его мнению, пользуются устаревшим юмором.

Он отметил, что ранее героями анекдотов становились такие персонажи, как Штирлиц, Вовочка, новый русский, Чак Норрис.

Певец считает, что комики сейчас просто пользуются наработками юмористов прошлого.

"Всё те же "тёща", "золотая рыбка" и набор одесских афоризмов", — выразил своё мнение Юрий Эдуардович.

Ранее Юрия Лозу вывело из себя ТВ-шоу Маска.

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