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Юрий Куклачёв оценил новый проект Большого Московского цирка

0:55
Шоу-бизнес

Основатель и художественный руководитель "Театра кошек Юрия Куклачева" Юрий Куклачёв объяснил, почему столице нужен современный цирк.

Юрий Куклачёв
Фото: commons.wikimedia.org by Марк Накойхер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Куклачёв

Куклачёв назвал Москву современным городом, поэтому городу, по его мнению, нужен новый, современный цирк, соответствующий самым передовым достижениям.

Ранее актриса Мария Шукшина назвала проект нового цирка бездарным, так как он, по её мнению, похож на китайскую безделушку.

"Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире! — цитирует слова дрессировщика Куклачёва "Вечерняя Москва".

Артист отметил, что в цирке должны быть зоны отдыха и помещения для тренировок, где было бы удобно и людям, и животным.

Глава Москвы Сергей Собянин призвал москвичей голосовать за проект нового цирка на проспекте Вернадского.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель; народный артист РСФСР (1986).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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