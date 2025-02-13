Певица Алсу рассказала, каким будет её будущий супруг

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, по каким критериям будет выбирать себе спутника жизни.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу задумалась о выборе супруга.

Исполнительница хита "Зимний сон" заверила, что возраст избранника не имеет для неё значения. 41-летняя певица отметила при этом, что 20-летний парней она в качестве кандидатов в мужья не рассматривает.

"Мне важны человеческие качества. Даже внешность не первична. Мне нужно чувствовать тепло, интеллект. Чтобы мне было интересно, весело с человеком", — рассказала знаменитость на мероприятии звёздного фотографа Владимира Широкова.

У певицы Алсу трое детей: Сафина (2006 года рождения), Микелла (2008 года) и Рафаэль (2016 года).

Ранее Алсу рассказала, как проведёт День всех влюбленных.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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