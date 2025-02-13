Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мишустин одобрил соглашение с ОАЭ об избежании двойного налогообложения
Джинсовая революция: свободные модели, которые правят весной
Этот жест собаки кажется милым, но на самом деле предупреждает об опасности
Требуют санкций. Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Грузии
Не все собаки одинаково хороши: топ-5 пород с проблемами, о которых мало говорят
Ржавчина на любимой одежде: вот как избавиться от неё за 5 минут
Лондон заинтересован в открытом диалоге с Пекином, несмотря на разногласия
Вне энергокольца БРЭЛЛ: как влияет новая энергетическая политика на Прибалтику
Пожар в мышцах ног и ягодиц! Эти упражнения прокачают по-максимуму

Правнук Олега Стриженова попал в реанимацию в день похорон знаменитого деда

Шоу-бизнес

Правнук Олега Стриженова оказался в реанимации в день траурной церемонии прощания с народным артистом СССР.

Актёр Олег Стриженов
Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Актёр Олег Стриженов

Правнук Олега Стриженова попал в реанимацию в день, когда родственники звезды фильма "Овод" провожали артиста в последний путь.

Об этом рассказала мама ребёнка — внучка Стриженова Александра. Что именно случилось с мальчиком по имени Алан — пока не сообщается.

"Спасибо всем за отклик! Я связалась с главным врачом — решается вопрос. Я пережила тяжёлый день. Похороны дедушки. Сын в реанимации", — рассказала женщина.

Она обещала рассказать о произошедшем позже, так как она пока не располагает полной информацией.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Недвижимость
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства Аудио 
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Авто
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор Аудио 
Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак
Садоводство, цветоводство
Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Правнук Олега Стриженова попал в реанимацию в день похорон знаменитого деда
Пожар в мышцах ног и ягодиц! Эти упражнения прокачают по-максимуму
Новостройка или вторичка? 90% покупателей жалеют о выборе — вот почему
Mazda и Toyota объединяются для создания нового спорткара
Экономическое развитие Курильских островов: новые возможности для инвесторов благодаря законопроекту
Чистая кожа, крепкие волосы: что даёт плазмотерапия и надо ли к ней готовиться
Грозит штраф, но не всегда: когда непропуск спецмашины останется без наказания
Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой
Ваша собака станет спокойнее: простой способ снизить тревожность
Как вырастить лимонное дерево в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.