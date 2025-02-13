Правнук Олега Стриженова попал в реанимацию в день похорон знаменитого деда

Правнук Олега Стриженова оказался в реанимации в день траурной церемонии прощания с народным артистом СССР.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Актёр Олег Стриженов

Правнук Олега Стриженова попал в реанимацию в день, когда родственники звезды фильма "Овод" провожали артиста в последний путь.

Об этом рассказала мама ребёнка — внучка Стриженова Александра. Что именно случилось с мальчиком по имени Алан — пока не сообщается.

"Спасибо всем за отклик! Я связалась с главным врачом — решается вопрос. Я пережила тяжёлый день. Похороны дедушки. Сын в реанимации", — рассказала женщина.

Она обещала рассказать о произошедшем позже, так как она пока не располагает полной информацией.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



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