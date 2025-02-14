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Виктория Боня готова пойти на свидание с любым мужчиной, но он должен кое-что ей подарить

0:47
Шоу-бизнес

Виктория Боня продолжает откровенно отвечать на вопросы подписчиков о своей личной жизни. Так, недавно она призналась, что только в прошлом году целовалась и имела близость с мужчиной. Теперь модель рассказала, с каким мужчиной она готова пойти на свидание.

Бутик Bulgari
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Barella, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бутик Bulgari

Один из подписчиков шутливо предложил устроить турнир в честь Бони, чтобы победитель провёл с ней романтический вечер, но желание знаменитости оказалось совершенно другим.

Покорить Боню оказалось одновременно просто и сложно. Чтобы она ответила благосклонностью мужчине, он должен подарить ей всего один, но очень дорогой подарок.

"Скажу честно, первому, кто подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу да", — написала Боня.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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