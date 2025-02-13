Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская призвала обидевшего её депутата выйти на прямое личное противоборство.

Фото: https://vk.com/lolitasu by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская пригласила депутата Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт. Певица пообещала выделить женщине лучшие места в зрительном зале.

Певица отметила, что предоставит депутату микрофон, чтобы она могла высказать все претензии в её адрес.

Лолита назвала представителя заксобрания интересной даже без фотошопа девушкой.

"Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски, один на один", — предложила звезда.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на отмену концерта в Томске.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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