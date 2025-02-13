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Вика Цыганова назвала плевком в лицо присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки

1:03
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова раскритиковала присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России.

Певицы Вика Цыганова и Катя Лель
Фото: https://vk.com/vika_tsiganova by ВК-аккаунт Вики Цыгановой is licensed under public doman
Певицы Вика Цыганова и Катя Лель

Вика Цыганова записала обращение в социальных сетях, в котором высказала свою удивление по поводу того, что певица Катя Лель удостоилась звания заслуженной артистки России.

Она иронично назвала Катю Лель великой русской певицей.

"Песня действительно достойная. Достойная дочь достойного Отечества. Всё ништяк. Кто там в министерстве раздаёт эти филькины грамоты, когда мы будем с этим разбираться? Как будто нам плюют всем в лицо и глумятся", — выразила своё мнение исполнительница хита "Русская водка".

Цыганова отметила, что её поклонники подавали петиции, пытаясь ей сделать звание. Она отметила, что не может находиться в окружении таких артистов.

"У меня ни перьев нет, нигде не торчит, ни джаги, ни мармелада, ничего у меня нет, кроме совести и чести", — объяснила певица.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен.

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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